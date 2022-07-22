Путин распорядился изменить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству изменить условия льготной ипотеки, сделав ставку по кредиту не более 7%. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля утвержденном главой государства перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, прошедшего 15-18 июня.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам России на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7 процентов годовых в течение всего срока кредитования», – говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – до 25 июля.

Также Владимир Путин поручил кабмину вместе с Центробанком определить механизмы для увеличения числа ипотечных заемщиков в 2022 году на уровне не ниже 2021 года. Эти предложения необходимо представить президенту до 15 августа.

Напомним, в июне кабмин РФ снизил ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Целью этой меры было помочь россиянам купить жилье, а также поддержать строительный сектор. После снижения ставки число заявок на ипотеку в среднем по России выросло на 32%.

Кроме того, правительство должно разработать комплекс дополнительных мер по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми. Речь идет о мерах в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов. Срок исполнения поручения – до 15 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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