ЦБ РФ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент

Центробанк РФ разрабатывает меры борьбы с уловками застройщиков, которые предлагают очень низкие ставки по ипотеке. Регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты. Об этом рассказал «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Чтобы максимально занизить ставку, застройщики привлекают в проекты кредитные организации, которые выдают ипотеку под минимальные проценты, компенсируя выплатой единоразовой комиссии. Расходы на комиссии закладываются в стоимость жилья. В результате для покупателя недвижимость может вырасти в цене на несколько миллионов.

Под ипотекой по очень низким ставкам могут подразумеваться кредиты по ставке ниже 6%. Регулятор считает, что такая практика способствует раздуванию пузыря на рынке ипотеки, а также несет высокие риски как для заемщиков, так и для банков.

«В случаях, когда банки, участвующие в таких схемах, недооценивают риски, мы можем ввести повышенные требования по резервированию таких кредитов», – отметил представитель Банка России.

С 1 декабря этого года ЦБ РФ вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам, где первоначальный взнос составляет менее 10%. Однако при продаже недвижимости на стадии строительства таких кредитов чрезвычайно мало. Поэтому, видимо, понадобится второй шаг в виде повышения требований к ипотеке по низким ставкам.

Москва, Зоя Осколкова

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