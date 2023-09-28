Более 70% новой ипотеки выдается россиянам, отдающим на кредиты свыше половины дохода

Качество ипотечного портфеля в России ухудшается. Во втором квартале больше 70% ипотеки было выдано заемщикам, которые уже тратят на погашение имеющихся кредитов свыше половины дохода. Об этом сообщила РБК директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова.

Ранее Банк России не раскрывал эту статистику, а приводил данные только по доле сверхзакредитованных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) выше 80%. За апрель-июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн рублей. Таким образом, только за второй квартал заемщики, отдающие на кредиты уже больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд рублей. На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жилье составляли 9,52 трлн рублей.

«В ипотеке у нас выдачи с ПДН 80+ превысили 40% во втором квартале. К сожалению, не всегда банки используют официальные доходы заемщика при расчете ПДН. Полных данных за третий квартал нет, но вряд ли мы там увидим снижение доли выдач закредитованным гражданам, потому что в целом в августе были рекордные темпы роста выдач. И наверняка это достигалось в том числе за счет более свободных стандартов кредитования», – говорит директор департамента ЦБ.

В целом за восемь месяцев текущего года ипотечное кредитование выросло на 18,5%. Регулятор называет такую динамику «перегревом рынка». Банк России последовательно ужесточал требования по выдаче ипотеки для банков. Для кредиторов уже действуют повышенные надбавки по ссудам с низким первоначальным взносом, с 1 октября они повторно увеличатся, а для некоторых сегментов станут заградительными.

Москва, Зоя Осколкова

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