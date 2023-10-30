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Понедельник, 30 октября 2023, 17:02 мск

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ЦБ РФ: 10 млн россиян имеют ипотечный кредит

В России более 10 млн граждан выплачивают ипотечный кредит. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Каждая вторая ипотека в первом полугодии 2023-го выдана более чем на 25 лет, хотя еще год назад таких длительных кредитов было около 30%.

Кроме того, по данным регулятора, за первые шесть месяцев текущего года 39% ипотечных кредитов было выдано гражданам, которым на момент плановой выплаты жилищного займа исполнится более 65 лет.

У 8 из 10 человек, взявших ипотеку в этот период, уже был потребительский кредит. Предположительно, 6% ипотечников обращались за потребительской ссудой для оплаты первоначального взноса по ипотеке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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