Три банка остановили прием заявок на семейную ипотеку

Три банка остановили выдачу семейной ипотеки. «Уралсиб», «Акбарс» и Московский кредитный банк (МКБ) израсходовали лимиты на оформление кредитов по этой льготной программе на 77-90%, свидетельствуют данные госкомпании ДОМ.РФ. МКБ также прекратил выдавать IT-ипотеку.

Среди пятерки крупнейших по выдаче ипотеки в России банков – трое уже переступили отметку в 90%, передает ТАСС. В частности, банк «ФК «Открытие» исчерпал квоту по семейной ипотеке на 94,9%, Банк ДОМ.РФ – на 99,4%, а Сбербанк – на 102%.

Совокупный лимит на все банки на выдачу семейной ипотек» на 8 февраля был израсходован примерно на 87,4%. В ДОМ.РФ отказались комментировать возможность перераспределения квот, как это было сделано ранее по IT-ипотеке.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство России готовит решение о продлении льготной программы «Семейная ипотека» после 1 июля 2024 года.

Программа «Семейная ипотека» со сниженной ставкой 6% для семей при рождении детей запущена с 2018 года.

В январе президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить программу льготной семейной ипотеки под 6%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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