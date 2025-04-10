В кабмине России заявили о планах продлить семейную ипотеку

Правительство России намерено продлить семейную ипотеку. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, на данный момент подготовлены порядка 30-40 мер по поддержке рынка жилищного строительства, которые будут предложены правительству и президенту.

«В первую очередь это будет продление мер семейной ипотеки, потому что для бюджета такие льготы обходятся очень дорого. Независимо от того, какая ставка, человек все равно платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В этом году эта цифра будет точно больше 1 трлн рублей при сегодняшней ключевой ставке», – рассказал вице-премьер в интервью газете «Известия».

Хуснуллин также отметил, что власти планируют расширить ипотечные программы для Дальнего Востока, которая, по его оценке, «плохо развивается», и увеличить выдачу жилищных займов на новых российских территориях. «Еще одна программа – IT-ипотека, на сегодняшний день фактически приостановилась, потому что нет дополнительной поддержки для банков», – констатировал он.

«Самое главное сегодня – создать условия, чтобы люди, которые вложились в жилье, знали, что оно будет достроено», – подчеркнул Хуснуллин. В связи с этим, по его словам, необходимо поддержать застройщиков, чтобы минимизировать риски недостройки домов. В частности, рассматриваются различные вопросы налоговых послаблений.

«У нас есть и предложение увеличить объем субсидируемого кредита, – добавил вице-премьер. – Эта мера всеми поддерживаемая, потому что сегодня государство субсидирует в основном по России кредит на 6 млн рублей, а в четырех крупных регионах – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 12 млн». Однако, указал он, во многих регионах «уже и шестимиллионного кредита не хватает» по покупку квартир, и «люди просят увеличить этот лимит. По словам вице-премьера, сейчас этот вопрос обсуждается с Минфином и другими ведомствами.

Хуснуллин также сообщил, что власти не планируют вводить новые ипотечные программы в России. «Пока мы никаких новых программ не планируем, хотим удержать то, что есть», – сказал он, напомнив, что на поддержку существующих программ планируется потратить около 1 трлн рублей, не заложенных в бюджет изначально.

Программа льготной семейной ипотеки стартовала в России в 2018 году и должна была завершиться в июле 2025 года. По поручению президента РФ правительство продлило семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального дома до 2030 года. Условия программы распространяются на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет, и на ряд других категорий.

Напомним, с 1 апреля льготная семейная ипотека в России распространяется на вторичное жилье. Эта программа доступна в 904 российских городах, в которых ведется строительство не более двух многоквартирных домов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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