Нет денег: льготную ипотеку для семей с детьми до 14 лет отложили

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что решение о запуске льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет включительно временно отложено из-за напряженного госбюджета.

«Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке – это огромные бюджетные расходы. И пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе», – сказал Хуснуллин в интервью РБК. В связи власти отложили решение.

«Бюджет сегодня уже сформирован, он напряженный. И дополнительно сегодня эти деньги компенсировать – это большие затраты. Поэтому пока мы это решение отложили», – пояснил вице-премьер (цитата по РИА «Новости»). Предполагается вернуться к этому вопросу после того, как снизиться ключевая ставка ЦБ, добавил он.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет включительно и семьям участников СВО.

Программа льготной семейной ипотеки стартовала в России в 2018 году и должна была завершиться в июле 2025 года. По поручению президента РФ правительство продлило семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального дома до 2030 года. Условия программы распространяются на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет, и на ряд других категорий.

С 1 апреля 2025 года льготная семейная ипотека распространяется на вторичное жилье. Эта программа доступна в 904 российских городах, в которых ведется строительство не более двух многоквартирных домов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube