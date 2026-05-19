Минфин России предложил ужесточить условия семейной ипотеки с июля

Минфин и Минстрой обсуждают ужесточение условий выдачи семейной ипотеки с 1 июля. Министерство финансов предлагает повысить ставку по льготной программе в случаях, когда один из родителей не состоит в браке и не прописан по одному адресу с ребенком или получает новый жилищный кредит. Об этом сообщает издание «Московская перспектива» со ссылкой на письмо главы Минстроя Никиты Стасишина в правительство

«Министерство финансов предлагает повышать ставку займа в двух случаях: если второй родитель реализует свое право на кредит, если на дату заключения договора заемщик не состоит в браке с другим родителем и не прописан по одному адресу с ребенком», – сказано в публикации.

Минстрой концептуально согласен с этими идеями, но считает, что нововведение не должно иметь обратной силы и не должно касаться договоров, которые оформлены с 1 февраля. В ведомстве настаивают, что изменения должны действовать лишь после даты вступления в силу закона.

О том, насколько может повыситься ставка, в документах не уточняется.

Ранее, в апреле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в кабмине рассматривают увеличение лимита по семейной ипотеке и введение дифференцированной ставки по принципу «чем больше детей – тем ниже ставка».

До этого глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал дифференцированную ставку по семейной ипотеке, которая будет зависеть от числа детей. Он поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube