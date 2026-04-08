В кабмине РФ обсуждают увеличение лимита по семейной ипотеке

В правительстве России рассматривают увеличение лимита по семейной ипотеке и введение дифференцированной ставки в зависимости от числа детей в семье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«У нас непростая задача – сократить расходы бюджета <…> при этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке. Пока рассматривается вариант увеличить лимит в целом по стране до 8 млн рублей с 6 млн рублей», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Хуснуллин признал, что во многих крупных городах уже сложно купить квартиру за 6 миллионов с увеличением количества детей.

Кроме того, в кабмине рассматривают введение более дифференцированного подхода к ипотеке по принципу «чем больше детей – тем ниже ставка», добавил вице-премьер.

По его словам, вопрос модернизации семейной ипотеки в целом уже глубоко проработан и по ряду вопросов достигнут консенсус.

Сейчас, отметил Хуснуллин, правительство запустило вместе с администрацией президента социсследование, посвященное тому, как население относится к различным вариантам изменения в семейной ипотеке. По результатам опроса будет принято окончательное решение, подчеркнул он.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал дифференцированную ставку по семейной ипотеке, которая будет зависеть от числа детей. Он поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке.

Программа льготной семейной ипотеки стартовала в России в 2018 году и должна была завершиться в июле 2025 года. По поручению президента РФ правительство продлило семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального дома до 2030 года. Условия программы распространяются на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет, семьи с ребенком-инвалидом и на ряд других категорий. Максимальный размер кредита – 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. – для других регионов.

С 1 апреля 2025 года льготная семейная ипотека распространяется на вторичное жилье. Эта программа доступна в 904 российских городах, в которых ведется строительство не более двух многоквартирных домов.

Добавим, с 1 февраля 2026 года супруги должны в обязательном порядке выступать созаемщиками. Если их дохода не хватает для получения льготного кредита, они могут привлечь третьих лиц.

Москва, Наталья Петрова

