Революция-1917 остановила «сверхимпериализм», но сейчас мир снова перед той же угрозой

Октябрьская революция 1917 года спасла мир от «сверхимпериализма» западных стран. Однако попытки предать забвению социалистические ценности могут снова перенести планету в реальность до Первой мировой войны, когда капиталистические государства подчиняли и эксплуатировали более слабые. Как считают эксперты, такие глобальные планы на Западе никто не отменял.

Об этом в материале корреспондента РИА «Новый День» в рамках спецпроекта, посвященного 100-летию русской революции и перспективам современной России.

Немецкий философ и политолог Хауке Ритц, выступая на исторической конференции в Москве, сказал, что «исход Первой мировой войны был бы иным, если бы революция в России привела к распаду Российской империи, что тогда и предполагалось». «Тогда в 20-30-е годы мы бы увидели продолжение традиционного европейского империализма, что привело бы к формированию какого-то сверхимпериализма», – считает он.

Эксперт подчеркнул, что страны Южной Америки, Индия, Китай без Октябрьской революции до сих пор находились под гнетом Запада. «Только существование СССР создавало возможности для стран Южного полушария получить независимость и развиваться», – уверен Ритц.

По его оценке, после развала СССР в 1991 году над многими странами снова нависла опасность. «Когда СССР распался и советская армия вернулись (из дружественных социалистических государств) в Россию, значительная часть западной элиты стала думать о возможности вернуться к раскладу до Первой мировой войны – к европейскому империализму, которому бы никто не мог противостоять. Эта идея получила название неоконсерватизм (течение, которое зародилось в 30-х годах в США, согласно которому Вашингтон призван осуществлять «гуманную мировую гегемонию»). Сейчас они до сих пор у власти», – отметил немецкий ученый.

При этом Ритц пояснил, что в результате развития идеи неоконсерватизма человечество вступило в новую эпоху постмодерна, который характеризуется фетишизацией предметов потребления и активно распространяется по всему миру.

«Новая культурная политика в западном мире началась еще до падения Берлинской стены (1989 год). Но после падения это ускорилось. Речь идет о становлении постмодернистской культурной политики. Мы должны понять, постмодернистская культура – это ни что иное как попытка изменить европейскую культуру и интерпретировать ее таким образом, чтобы культурная возможность возврата к социализму исчезла навсегда», – считает Ритц.

Вместе с тем он подчеркнул, что социализм, как концепция, тесно связан с Просвещением – в них заложены идеалы социальной справедливости и свободомыслия.

«По сути, социализм, это ребенок Просвещения. Социализм и просвещение основаны на одних фундаментальных идеях. Например, что в истории возможен прогресс, но этот прогресс должен иметь коллективное значение – это прогресс общества в целом, и что история и истина связаны. Таким образом, философия истории необходимы», – констатировал эксперт.

«Многие философы постмодернизма говорят о том, что нет одной истории, есть много историй, что нет одной истины, есть много истин, что нет самостоятельного субъекта в историческом процессе. Если кто-то пытается осмысливать исторические процессы с точки зрения истины, то это уже тоталитарное мышление. Мы видим, что идеологи (неоконсерватизма) борются с основами социализма и самого просвещения», – продолжил философ.

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Примечательно: современное российское руководство в определенное степени начинает придерживаться западной политики невмешательства в обсуждение «неудобных» событий в истории. Западные эксперты уже отмечали отдаление президента РФ Владимира Путина от торжественных мероприятий по случаю столетия Октябрьской революции 7 ноября, что казалось бы не соответствует его характеру и политическим методам. Российское общество в течение последнего года ожидало от главы государства выступления на такую важную для страны тему, но заявления были лишь фрагментарными.

Как ранее отмечал РИА «Новый День», американский историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн, выступая на конференции в Москве, выразил удивление, что часть российской общественности так яро ждет государственной оценки революционных событий 1917 года и особенно позиции Путина по этому поводу. Судя по его словам, в США такое вряд ли возможно.

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По словам Ритца, постмодернистская философия идет вразрез с идеями социализма, которые «идут в русле Просвещения – основополагающих ценностей европейской культуры». Однако за последние 20-30 лет постмодернизм сделал большой шаг по завоеванию мира, хотя при этом Запад оказался слишком слаб, чтобы в полной мере реализовать свой «план».

«Они немного ослабли, потеряли свои позиции, так как так и не смогли воплотить эту идею полностью. Западный мир переживает экономический упадок – он неизбежен, и он продолжится на протяжении следующих десятилетий, поэтому идея европейского сверхимпериализма не будет реализована. Это хорошая новость», – сказал эксперт.

Между тем, по мнению Ритца, проект по созданию однополярного мира, хоть и был неудачен с экономической и военной точек зрения, но преуспел с культурной, так как «культурные основы» социализма в мире становятся все слабее. Как считает эксперт, именно культурная «война» позволила США развалить в 1991-м году СССР.

«Холодная война использовала культуру. Культура стала успешным оружием, и в результате это все превратилось в постмодернистскую политику. Она была успешна в том, чтобы убедить часть советской элиты (в несостоятельности идей социализма и коммунизма), чтобы начался кризис доверия в обещании социализма», – отметил Ритц.

С этим мнением во многом согласны российские эксперты. В частности, в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко согласился, что Запад действительно все еще грезит возвращением к миропорядку, который был до Первой мировой войны и, несмотря свое на ослабление, готов добиваться этой цели силой.

Он пояснил, что перед Первой мировой войной шел процесс «самораспада венского порядка», когда в 1814 – 1815 гг. были подписаны договоры о восстановлении феодально-абсолютистских монархий, разрушенных французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами. Тогда же были определены новые границы государств Европы.

«Те правила, которые были установлены после наполеоновских войн, действовали худо-бедно на протяжении 70 лет – до конца 19 века. Дальше постепенно начиналась игра без правил, которая переросла в Первую мировую войну. Сейчас мы имеем похожую ситуацию. Мы имеем разложение порядка правил, которые мы установили в 1943-1945 годах – это начинает снова перерастать в игру без правил. А мы помним, как в истории проводилась ревизия мирового порядка – только тотальной войной», – отметил Фененко в комментарии РИА «Новый День».

Москва, Мария Вяткина

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