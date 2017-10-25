Путин и Революция-1917: российский лидер боится повторения русского бунта The Financial Times о том, почему Кремль игнорирует 100-летие Великого Октября

Президент РФ Владимир Путин игнорирует празднование 100-летия Октябрьской революции 1917 года. Как пишет известная британская газета The Financial Times, этот юбилей неудобен для российского лидера, который на протяжении 10 лет «борется» против свержения режимов в других странах из страха повторения «бессмысленного и беспощадного» русского бунта.

Издание отмечает, что «отдаление» Путина от торжественных мероприятий по случаю столетия Октябрьской революции 7 ноября казалось бы не соответствует его характеру и политическим методам, так как президент РФ уже давно использует историю как «инструмент» для управления обществом и один из способов укрепления национального единства страны.

По поручению Путина, пишет FT, большое внимание было уделено написанию школьных программ по истории и созданию единой концепции и интерпретации ее ключевых моментов. При этом именно при Путине стала особо подчеркиваться роль Советского Союза в победе над фашисткой Германией по сравнению с другими западными странами.

Как пояснил аналитик Московского центра Карнеги Андрей Колесников, после распада СССР в России возникла проблема определения собственной идентичности. Другие республики бывшего Союза определяли ее, исходя из национальной принадлежности, однако жители РФ до этого считали себя гражданами «империи, мировой державы», которой их на протяжении десятилетий «учили гордиться». Поэтому после 1991 года русскому человеку приходилось заново отвечать на вопросы «кто мы?», «откуда мы?».

«Вот почему история оказалась такой важной для политики. Стране нужны герои, которые будут вдохновлять людей, история, которая будет способствовать примирению общества. Революция 1917 года в данном случае бесполезна», – обратил внимание Колесников.

Как отмечает FT, по отношению к 1917 году Путин предпочел встать ровно «посредине мейнстрима» – так как недавние социологические опросы показали, что мнение о революции в российском обществе разделено практически ровно пополам.

В частности, отношение президента РФ к «героям» революции противоречиво. С одной стороны, он обвинял вождя мировой революции Владимира Ленина в том, что тот «заложил бомбу замедленного действия» под государство, которое он основал, и называл его предателем, который затеял гражданскую войну, когда страна уже сражалась с внешним врагом.

Одновременно с этим Путин встал на защиту другого лидера СССР Иосифа Сталина, которого обвиняли в заключении соглашении о ненападении с нацисткой Германией, и «яростно критиковал» стран-соседей за снос памятников Ленину и Сталину.

Такая позиция, отражает отношение к революционным событиям в обществе и не усугубляет раскол ни в одну, ни в другую сторону.

Однако, как считает британское издание, кроме «бесполезности» революции в сплочении нации и, как следствие, игнорирования Кремлем ее 100-летнего юбилея, отношение Путина к революции во многом обусловлено его опасениями повторения «революционных брожений в обществе». Как считает FT, российский лидер «гордится тем, что вернул Россию к стабильности» после суровых 90-х годов».

«Более 10 лет он боролся со свержением режимов, на Украине, Египте или в Сирии, рассматривая это как потенциальные сценарии, который в один «прекрасный» день могут распространиться и на Россию», – пишет газета.

Напомним, выступая на прошлой неделе на заседании клуба «Валдай» в четверг, Путин заявил, что революция всегда является следствием дефицита ответственности всех участников процесса.

«Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были ее результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий», – обращал внимание Путин.

При этом он подчеркнул, что, помимо революционного пути, всегда есть и эволюционный.

Примечательно, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль не планирует каких-либо мероприятий по случаю юбилея революции 1917 года. «А в связи с чем это нужно праздновать?», – процитировала его «Газета.ru».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.10.17

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