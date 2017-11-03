Неудобный юбилей: Кремль, РПЦ и бывшие братские республики «объединились» в игнорировании Октябрьской революции

100-летие революции 1917 года в России – неудобный юбилей. Эта историческая дата оказалась неподъемной для российской власти, которая пытается провести президентскую кампанию в «максимальной идеологической тишине», для РПЦ, представители которой еще не освободились от советского прошлого, а также для бывших советских республик, которые больны «фетишизмом независимости». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты в рамках конференции о проекте «Революция – 100» Ассоциации исследователей российского общества.

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Заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Андреев обратил внимание, что российская власть намеренно избегает темы Октябрьской революции, так как она «идеологически» не удобна.

«Власть не хочет сложных дискурсов. Два года назад юбилей Победы был полностью приватизирован государством, потому что он удобный, яркий, с ним легко работать, его удачно можно обратить на свою пользу. Этот юбилей (Октябрьской революции 1917 года) со всех точек зрения неудобный. Тут у них два тезиса: бросить все ученым – разбирайтесь сами, и второй тезис (людям) – миритесь», – отметил Андреев.

Он подчеркнул, что такая позиция государства неверна, так как российское общество нуждается в осмыслении революционных событий 20-го века.

«Те, кто выстраивает идеологию власти, на протяжении 25 лет упорно не могут понять одной простой истины: мы – общество гражданской войны. Мы в этом режиме существуем: ярче – спокойнее, с большей кровью – с меньшей, в области полемики – в области вооруженной борьбы», – констатировал историк.

Он также добавил, что власти, которая в последнее время активно призывает к национальному примирению, на самом деле было бы на руку разобраться с последствиями революции и гражданской войны.

«Юбилей неудобный для непрофессионалов. Его можно было бы обратить себе на пользу, путем выстраивания сложного пропагандистского дискурса этого юбилея. Белые, монархисты, красные – у каждого своя правда. Мы сейчас работаем со своей правдой, мы – другое общество», – сказал Андреев.

В то же время эксперт подчеркнул, что во многом на такое отрицание Октябрьской революции повлияли предстоящие выборы в президента РФ.

«Судя по всему, кампания будет проводиться в максимальной идеологической тишине. С точки зрения этой тишины, юбилей очень неудобный», – пояснил эксперт.

В этой связи ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Людмила Гатагова обратила внимание, что один выпад в сторону юбилея революции все-таки был сделан.

«Согласно распространённому мнению, СССР мог бы и не грозить распад, будь он поделен на равные штаты, по типу американских. Эта тема неожиданно получила широкий резонанс и всплыла на поверхность после того как 21 января 2016 года на заседании Совета по науке российский президент фактически возложил на Ленина и его гвардию ответственность за развал СССР», – напомнила Гатагова.

Она отметила, что глава государства заявил о том, что революционеры «заложили бомбу под здание, которое называется Россия», в результате чего в 1991 году СССР развалился.

«Как вы понимаете, это заявление российского президента не могло остаться незамеченным, и внесло в кампанию по празднованию юбилея некий элемент нервозности», – сказала она.

«Фетишизм независимости» на постсоветском пространстве

Гатагова отметила, столетие Октябрьской революции практически не отмечается в бывших советских республиках, так как в Центральноазиатских странах в 2016 году отмечали «свою революцию». Например, в Киргизии День Октябрьской революции был переименован в День примирения и памяти.

«Центральным сюжетом здесь становиться знаменитое Туркестанское восстание 1916 года. Весь свой пыл они сбили на этом событии», – пояснила Гатагова.

«На официальном уровне реакция (на юбилей Октября) была вялая или демонстративная. Во всех мероприятиях звучал некий политический контекст. Все исторические нарративы постсоветских стран посвящены тому, что они вычленили из русской революции идею обретения собственной государственности. Практически полностью проигнорировали этот юбилей страны Балтии, Грузия, Узбекистан», – сказала эксперт.

Она добавила, что Узбекистан при этом торжественно отмечает столетие Шарафа Рашидова – первого секретаря ЦК компартии Узбекистана, который «24 года воплощал в жизнь идеи Ленина и революции».

В то же время историк обратила внимание, что Украина в этом году проявила «гиперактивность» и ее кампания по празднованию Украинской народной революции была достаточно масштабная.

«Например, кампания Ленинопада на Украине – когда в рамках проекта декомунизации демонтировали и уничтожили 1320 памятников Ленину. Она, видимо, была подверстана к юбилейному году», – сказала Гатагова.

«Оглядывая картину, которая складывается в постсоветских странах, я бы могла сказать, что «фетишизм независимости», которым озабочены постсоветские государства на фоне попыток России самоутверждаться в качестве великой державы, затушевывает в глазах правящих элит гораздо более серьезные социальные, экономические, нравственные проблемы внутреннего характера», – добавила она.

Советский Союз до сих пор сдерживает Церковь

По оценке экспертов, еще одна сторона, которая скупо отреагировала на Октябрьскую революцию, – Церковь.

«Церковные деятели подходили к созданию некой обобщающей интегральной картины, формированию взгляда или модели, которая может считаться официальной историософской доктриной Церкви в отношении революции, но на каком-то этапе отсекались. Это происходило много раз. В итоге целый ряд сложных, интересных проблемных тем, которые так или иначе поднимаются неформальными церковными публицистами или в церковной блогсфере, не получили своей должной проработки», – считает главный редактор журнала «Наука и религия» Сергей Антоненко.

Он отметил, что в церковной среде обсуждение революции свелось к трем темам: новомученики, покаяние и юбилей Поместного Собора Русской Православной Церкви – его решением 28 октября 1917 года патриаршество в Российской церкви было восстановлено, соответственно, закончился синодальный период в истории Русской церкви.

«Все три темы беспроигрышные, поскольку по ним существует определенный общественный консенсус. Но у каждой из этих тем есть свои подводные камни», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что возникали серьезные вопросы о критериях, кого можно отнести к новомученикам и о мере их почитания.

«Если мы возьмем тему покаяния, то здесь получилась конкуренция покаянных проектов, когда разные группы или течения выдвигают разные альтернативные сценарии общенационального покаяния. Если мы говорим о Соборе, то мы понимаем, что далеко не все решения Поместного собора стали реальностью», – сказал Антоненко.

При этом эксперт отметил, что часть проблем, которые предстоит решить Церкви, сейчас осложняются «поколенческим фактором». «Нынешнее поколение «decision maker» (те, кто принимают решения) в Церкви – это те люди, которые еще очень плотно в личностном плане связаны с советской эпохой. Может быть, к следующему юбилею мы подойдём с более креативными и правильными идеями со стороны Церкви», – отметил эксперт.

«Вишенка на торте»: нужно ли единое государственное мнение об Октябре 1917 года?

Одновременно с этим американский историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн, также присутствовавший на конференции, выразил удивление, что часть российской общественности так яро ждет государственной оценки революционных событий 1917 года и особенно позиции Путина по этому поводу.

«Мне не понятно, что так много людей в России хотят, чтобы Путин выступил о революции. Мне говорили, что он не хочет выступать на эту тему, потому что он боится (революций). Но в Америке нам кажется странным, когда наше государство имеет мнение об истории. Это особенность русских, что вы считаете, что ваше государство должно иметь официальное мнение об истории? Или мы в Америке не понимаем ничего, и нам надо потребовать от Трампа (Дональд Трамп – президент США) его мнение о, например, нашей гражданской войне?» – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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