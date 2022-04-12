Путин заявил о невозможности изолировать Россию

Россия не намерена изолироваться от мира и будет вести дела с партнерами, готовыми сотрудничать. В то же время важной задачей стало развитие технологий, которые Москва ранее покупала у других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», – сказал президент во время посещения космодрома Восточный.

Не все бывшие партнеры согласны продолжить сотрудничество, но замена их продукции найдется внутри страны, уверен Владимир Путин.

«Будем поднимать свои собственные компетенции, то, что мы раньше могли свободно покупать за нефтедоллары и за газ», – цитирует главу государства ТАСС.

Президент добавил, что Росси преследует благородные цели во время военной операции в Донбассе, и все они будут достигнуты. Главной задачей остается помощь людям в Донбассе, которым киевские власти обещали мирное решение проблем, но отказались выполнять обещания.

Напомним, военная спецоперация России в Донбассе началась 24 февраля. Западные страны отреагировали усилением санкций против России и увеличением военной помощи Украине.

Свободный, Наталья Рязанова

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