Санкции против России никак не повлияют на специальную военную операцию на Украине, рестрикции бесполезны, потому что большая часть мира не ввела их. С таким заявлением выступил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) Вольфганг Айзенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение?», – вопросил промышленник (цитата по РИА «Новости»). «Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – рассуждает он.

Айзенберг подчеркнул, что в случае отказа от российского газа его предприятие может остаться без электроснабжения, из-за чего будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, рабочие места и продажи.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – резюмировал руководитель компании.

Ранее глава Bosch Стефан Хартунг заявил, что в случае отказа от российского газа Германия лишится экономического могущества. А немецкий экономист Андреас Бек высказал мнение, что антироссийские санкции не привели к изоляции РФ, а, наоборот, изолировали тех, кто их ввел.

Москва, Наталья Петрова

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