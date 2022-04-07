Немецкий экономист заявил об изоляции Запада из-за антироссийских санкций

Санкции, которые западные страны ввели против России, не привели к ее изоляции, а наоборот, изолировали тех, кто их ввел. Такое мнение высказал немецкий экономист Андреас Бек.

Эксперт напомнил, что многие государства отказались поддержать ограничительные меры против РФ. В первую очередь это Китай, Индия, Израиль, Пакистан, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, Южная Америка с Африкой, сообщает немецкий телеканал N-TV.

В глобальной экономике все в конечном счете зависит от доступа к ресурсам, а для Европы Россия является важным экспортером многих товаров. Так в ФРГ, по словам Бека, сложилась опасная ситуация, ведь Германия зависит от поставок алюминия и никеля. Большой спрос на эти товары есть и у США.

В то же время антироссийские санкции уже привели к тому, что Китай, Индия и другие страны получают сырую нефть со скидкой 20% – это примерная разница между российской нефтью Ural и сортом Brent, отметил он.

Усиление санкционного давления на Россию началось в конце февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Берлин, Зоя Осколкова

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