Захарова: Россия создает новую концепцию внешней политики

Россия активно разрабатывает концепцию внешней политики, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Над документом работают специалисты из различных областей.

«Концепция сейчас находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный. Как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране является плодом коллективных усилий – аналитических, научных и так далее», – цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия впредь не станет полагаться на Запад и верить в его способность договариваться и соблюдать договоры. «У нас есть полное понимание, как нам дальше жить», – сказал глава МИД.

Если западные страны предложат России возобновить отношения, их предложение будет тщательно обдумано. «Серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень. Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не «пляшут под чужую дудку», – пояснил Сергей Лавров.

На фоне все более жесткого санкционного давления со стороны Запада Россия вышла из Совета Европы. МИД РФ отметил, что Совет Европы превращается в площадку западного самолюбования НАТО и ЕС, которые продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

Москва, Наталья Рязанова

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