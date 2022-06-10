Правительство РФ отчиталось о замедлении роста безработицы

Число зарегистрированных безработных россиян с 30 мая по 6 июня увеличилось на 608 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Неделей ранее прирост составлял более 11 тыс. человек.

За неделю число безработных выросло до 687 тыс. человек. Заметно увеличилось количество работников в простое – на 3,7 тыс. человек.

«Число работников, находящихся в простое, возросло на 3,7 тыс. – с 131,9 тыс. до 135,6 тыс. человек. Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось – 130,3 тыс. человек», – сказала вице-премьер на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Татьяна Голиков напомнила, что в стране действует федеральный проект «Содействие занятости». Россияне, потерявшие работу или оказавшиеся в ситуации, когда это скоро случится, могут пройти профессиональное обучение.

«Более 27,8 тыс. человек приступили к обучению, завершили – 2911. Всего в этом году планируется обучить не менее 245 тыс. граждан», – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства РФ.

Как сообщал «Новый День», в середине марта Минтруд РФ подготовил пакет мер по поддержке занятости в условиях санкционного давления. Разработанные мероприятия, куда входит профессиональная переподготовка, с бюджетом в 39 млрд рублей рассчитаны на 625 тыс. граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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