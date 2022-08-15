Мантуров: Россия готовит новую поставку С-400 в Турцию

Москва и Анкара продолжают переговоры о поставке второго полка российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр напомнил, что Турция остается «важным партнером Российской Федерации».

«Активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве. У нас с Турцией продолжается взаимодействие по вопросу поставки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», – сказал министр в беседе с «Интерфаксом».

Программу поставок второго полка С-400 в Турцию проработали летом 2021 года. Анкара и Москва договорились о поставке четырех дивизионов российских систем ПВО за $2,5 млрд.

Напомним, экс-постпред США в Совете Организации НАТО Иво Даалдер поставил в упрек Турции покупку российских систем ПВО, хотя ей предлагали западное оборудование, совместимое с натовской системой безопасности.

Москва, Наталья Рязанова

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