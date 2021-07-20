Москва и Анкара завершают консультации о поставке в Турцию второго полка систем С-400

Москва и Анкара завершают консультации по контракту на поставку в Турцию второго полка российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщил сегодня генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе авиасалона МАКС-2021.

«Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы в этот проект завершим», – цитирует Михеева РИА «Новости».

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о покупке второго полка систем ПВО С-400.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.21

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