Песков затруднился назвать сроки ремонта «Северных потоков»

Сроки ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» сложно оценить до понимания масштабов повреждения, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет такого понимания. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом можно восстановить все, что угодно. Еще предстоит произвести обследование этих районов и понять, что там внизу, на дне, чтобы понять размеры бедствия», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков напомнил о попытках Запада обвинить Россию в повреждении газопроводов. Он усомнился в помощи других стран в вопросе ремонта трубопроводов.

«Непонятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны», – пояснил Песков.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» случились утечки. Власти Швеции заявили, что их причина – взрывы, что подтверждено данными сейсмологов. В Госдуме допустили, что ремонт трубопроводов займет до года.

Москва, Наталья Рязанова

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