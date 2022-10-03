российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 октября 2022, 17:06 мск

Новости Россия

Новости, Кратко, Популярное, Центр России, Северо-Запад, Юг России, Крым, Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток

Песков затруднился назвать сроки ремонта «Северных потоков»

Сроки ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» сложно оценить до понимания масштабов повреждения, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет такого понимания. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом можно восстановить все, что угодно. Еще предстоит произвести обследование этих районов и понять, что там внизу, на дне, чтобы понять размеры бедствия», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков напомнил о попытках Запада обвинить Россию в повреждении газопроводов. Он усомнился в помощи других стран в вопросе ремонта трубопроводов.

«Непонятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны», – пояснил Песков.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» случились утечки. Власти Швеции заявили, что их причина – взрывы, что подтверждено данными сейсмологов. В Госдуме допустили, что ремонт трубопроводов займет до года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Нефть и газ,