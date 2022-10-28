Камчатка и Брянщина отчитались о выполнении задач мобилизации

Камчатский край и Брянская область выполнили задачи в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказали главы регионов в соцсетях.

«На сегодняшний день все те задачи, которые поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объеме», – сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Теперь власти региона сосредоточатся на том, чтобы не допустить злоупотреблений или ошибок в отношении мобилизованных, добавил глава края.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также отчитался о выполнении плана по частичной мобилизации. Он отметил слаженную работу военного комиссара области, районных военкомов и органов местного самоуправления. А также сознательность жителей региона.

«Задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом, Минобороны РФ по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Главное, задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. МО РФ объявило, что люди нужны для контроля за освобожденными территориями и линией фронта в тысячу километров.

Москва, Подмосковье и Магаданская область уже сообщили о выполнении задач по частичной мобилизации на своих территориях. В Петербурге завершение процедур ожидается к 30 октября.

Москва, Наталья Рязанова

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