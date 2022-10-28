Мобилизация в Петербурге может закончиться 30 октября – спикер Заксобрания

Мобилизация в Санкт-Петербурге может завершиться 30 октября. Об этом сообщил спикер Заксобрания города Александр Бельский.

«По моим данным мобилизацию закончат до воскресенья», – сказал парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге». Однако он подчеркнул, что не может утверждать, что именно к 30 октября в Северной столице прекратят рассылать повестки. При этом у Заксобрания нет информации о том, сколько человек призвали в Петербурге.

Ранее уполномоченная по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявляла, что первый этап мобилизации должен был завершиться 10 октября, однако этого так и не произошло.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ планируется мобилизировать порядка 300 тысяч резервистов.

14 октября глава государства сообщил, что мобилизация должна закончится в течение двух недель, отметив, что в армию на тот момент было призвано уже 222 тысячи резервистов.

Спустя неделю стало известно, что в России в рамках частичной мобилизации призваны 260 тысяч человек. Такую цифру привела глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

Напомним, 17 октября о завершении процесса частичной мобилизации сообщили в Москве и Московской области.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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