«Эта работа уже заканчивается»: Путин назвал сроки завершения мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель.

«Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», – сказал глава государства на пресс-конференции в Астане.

По словам Путина, из 222 тысяч мобилизованных граждан 33 тысячи находятся в воинских подразделениях, а 16 тысяч уже «находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач».

Путин также заявил, что дополнительной мобилизации в России не планируется.

«Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек. Второе, ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», – так президент ответил на вопрос о вероятности новой волны частичной мобилизации и об актуальности цифры в 300 тыс. мобилизованных.

Президент подчеркнул, что все мобилизованные должны пройти обязательную подготовку. «Я дополнительно дам поручения Совбезу РФ, <...> чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан», – сказал Путин.

Глава государства рассказал, в какие сроки проходит подготовка мобилизованных. По его словам, первичная подготовка в так называемых частях-формирователях от 5 до 10 дней. «Затем, уже в зависимости от военно-учетной специальности поступают в боевые части, и там подготовка от 5 до 15 дней. Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях, и там дополнительное слаживание», – пояснил президент (цитата по «Интерфаксу»).

Президент РФ объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Объясняя причину мобилизации, Путин сегодня заявил, что линия соприкосновения с Украиной – 1 100 км, поэтому «держать ее войсками, сформированными исключительно контрактников практически невозможно».

Путин также коснулся самой спецоперации. По его словам, сейчас нет необходимости в массированных ударах по украинским объектам.

«Сейчас другие задачи стоят. Потому что из 29 объектов, 7 не было поражено так, как это планировало Минобороны, но они их добирают. Нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае сейчас, пока, а там видно будет», – сказал глава государства.

Астана, Наталья Петрова

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