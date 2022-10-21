В Госдуме рассказали, сколько россиян призвано по частичной мобилизации

В России в рамках частичной мобилизации призваны 260 тысяч человек – таковы данные на 21 октября. Об этом заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым, передают «Вести.ру».
По ее словам, «осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%». Парламентарий добавила, что в целом мобилизация завершится уже на следующей неделе, как заявлял ранее президент РФ.
Напомним, 14 октября Владимир Путин сообщил, что мобилизовано уже 222 тысячи человек из 300 тысяч. «Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», – отметил президент. Меж тем 17 октября в Москве и Московской области сообщили о завершении процесса частичной мобилизации.
Глава государства объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ планируется мобилизировать порядка 300 тысяч резервистов.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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