В Совфеде допустили ограничения для сбежавших от мобилизации россиян

Власти не должны уговаривать вернуться россиян, покинувших страну в разгар частичной мобилизации, считает глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас. Он допустил, что в отношении этих граждан могут ввести ограничения.

Клишас считает отъезд желавших избежать мобилизации подлежащим осуждению «с точки зрения морально-этической». Но точно это не является преступлением, иначе следствие возбудило бы уголовные дела. Он допустил, что обстоятельства у покинувших страну могли сложиться по-разному, но «базово люди все-таки осуждают такое поведение».

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», – сказал сенатор в интервью «Ведомостям».

Ограничения для работы из-за границы следует ввести для сотрудников «чувствительных сфер» российской экономики, например, транспортной безопасности и госсектора.

Закон не позволяет препятствовать россиянам возвращаться в страну, подчеркнул Клишас. Но российскому руководству также не следует предпринимать особые усилия, чтобы вернуть их.

«Нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?», – сказал политик.

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров отмечал, что деньги, полученные уехавшими россиянами за дистанционную работу, идут не на пользу России, а тратятся за границей. «Надо с этим делом, конечно, прекращать», – предлагал сенатор.

Россияне за девять месяцев 2022 года получили почти 3,9 млн загранпаспортов, это максимум с начала пандемии.

Москва, Наталья Рязанова

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