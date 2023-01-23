Песков: призыв завершен, но указ о частичной мобилизации действует

Указ президента РФ о частичной мобилизации продолжает действовать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме пункта о призыве, в документе есть и другие положения, которые обязательны к исполнению.

Песков подтвердил, что мероприятия по мобилизации россиян закончились, когда Минобороны РФ доложило о достижении цели по численности мобилизованных.

«Что касается призыва по частичной мобилизации, этот процесс был завершен. Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для Минобороны. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т.д. В этой части он продолжает работать», – пояснил Песков журналистам.

Представитель Кремля отказался разъяснить подробно, какие именно положения указа продолжают действовать. Но уточнил, что в их число входит закрытый от общественности седьмой пункт документа.

В Кремле назвали провокационными сообщения о возможной новой волне призыва в рамках частичной мобилизации. И призвали верить не сообщениям в соцсети, а информации Минобороны и президента.

Москва, Наталья Рязанова

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