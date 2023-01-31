Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой

Сотрудники прокуратуры вернули домой более девяти тысяч россиян, мобилизованных незаконно. Некоторых должны были изначально отсеять по состоянию здоровья, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», – сказал генпрокурор в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Краснов отметил, что мобилизация давно не проводилась и для многих стала уроком, потому что вскрыла множество проблем, заставила по-новому подойти к организации воинского учёта и формированию баз данных военнослужащих.

Сотрудники прокуратуры также выявили проблемы с выплатами военнослужащим денежного содержания. Сейчас все средства уже доведены, а возникающие трудности разрешаются максимально быстро.

«Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных «Алушта», блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру», – пояснил Краснов.

Ведомство продолжает следить за тем, как мобилизованных военнослужащих обеспечивают обмундированием. Сейчас на контроле поставки зимнего форменного обмундирования, создание складов для его хранения и охрана.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о проработке случаев ошибочной мобилизации. Почти 10 тыс. мобилизованных россиян вернулись домой по итогам разбирательств.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября объявил о завершении частичной мобилизации. Минобороны рекомендовало набрать 300 тыс. дополнительных сил, и план был выполнен.

Москва, Наталья Рязанова

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