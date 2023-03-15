Путин призвал прокуратуру активнее противостоять экстремизму

Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников прокуратуры уделить особое внимание противодействию экстремизму. Число преступлений данной категории увеличилось, поэтому работу нужно проводить активнее, сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», – сказал президент.

Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул важность защиты участников специальной военной операции и их родных. Он призвал сделать эту работу адресной, чтобы все участники СВО вовремя получали все виды довольствия, медицинскую и социальную помощь.

«Особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают», – попросил глава государства.

Он отметил, что прокурорам нужно тесно сотрудничать с федеральными, региональными и местными органами власти по подобным вопросам.

За 11 месяцев 2022 года МВД России выявило рекордное за три года число преступлений экстремистской направленности – 2 109. Их количество за год выросло на 43%.

На расширенном заседании коллегии ФСБ президент Путин призвал сотрудников активизировать работу на ряде направлений с учетом попыток Запада и киевского режима нанести России максимальный урон. Спецслужбы должны поставить заслон на пути диверсионных групп, усилить линию контрразведки, активно противодействовать террористической угрозе.

Москва, Наталья Рязанова

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