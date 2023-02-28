Путин потребовал от ФСБ усилить борьбу с диверсантами, террористами и прочими «мразями»

ФСБ и другим специальным службам следует активизировать свою работу на ряде направлений с учетом попыток Запада и киевского режима нанести России максимальный урон. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Он отметил, что так же, как Вооружённые силы, специальные службы страны за прошедший год накопили бесценный опыт, который нужно использовать для укрепления национальной безопасности, защиты государства, общества, прав и свобод граждан.

«Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развёрнута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооружённых Сил и Росгвардии. Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», – поручил глава государства.

Кроме того, по его словам, должна быть более чётко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.

«Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно, всегда активно работали «по России», а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом реагировать. Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надёжно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике», – заявил Путин.

В качестве еще одной актуальной задачи глава государства назвал противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, что, как отметил президент, связано с попытками киевского режима использовать террористические методы, а также со «стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов своих старых друзей так называемых, в кавычках на нашей территории».

«А мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было – и сейчас так», – констатировал Путин.

Также, по его словам, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует Интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, пытается вовлечь в террористические группировки российских граждан, в том числе, наиболее уязвимую категорию – молодёжь.

Столь же активно надо противодействовать экстремизму, подчеркнул глава государства.

«И конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – сказал Путин.

В то же время президент нацелил спецслужбы на серьёзное внимание к вопросам обеспечения экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Особо Путин выделил на этом направлении оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск, а также использованием бюджетных средств, выделяемых на региональные программы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»