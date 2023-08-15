Шойгу допустил применение Россией кассетных бомб на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть свой отказ от использования кассетных боеприпасов в связи со специальной военной операцией.

Шойгу подчеркнул, что Россия не использовала эти боеприпасы только из-за последствий для мирного населения.

«У нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», – цитирует министра «Интерфакс».

Глава Минобороны РФ отметил, что решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы стало причиной гуманитарной проблемы. Но международные организации замалчивают ее.

«Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», – сказал Шойгу.

В ДНР сообщили, что ВСУ все активнее используют кассетные бомбы для обстрелов территории республики. В Пентагоне заявили, что украинские военные применяют американские кассетные боеприпасы «надлежащим образом, как обещали».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что во Всемирной организации сильно обеспокоены сообщениями о применении Украиной против России снарядов с кассетными боезарядами.

Москва, Наталья Рязанова

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