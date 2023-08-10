ВСУ участили обстрелы городов ДНР кассетными боеприпасами

Украинские войска стали активнее использовать кассетные боеприпасы при обстрелах территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения», – сказал руководитель региона. По его словам, в последние дни кассетными боеприпасами были обстреляны Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, а также находящийся в тылу Шахтерск.

Как отметил Пушилин, под обстрел кассетными боеприпасами попала центральная часть Донецка. «К сожалению, есть и погибшие, и раненые среди гражданских», – сказал он.

По его мнению, ВСУ, не имея успехов при контрнаступлении, «отчитываются» ударами по мирным жителям. «По-другому объяснить это сложно, военной целесообразности в этом нет», – сказал врио главы ДНР.

Ранее сегодня Пушилин сообщил, что украинские боевики ночью и ранним утром обстреляли Киевский район Донецка с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела загорелся жилой дом, к настоящему времени пожар полностью ликвидирован.

Сегодня утром при обстреле Горловки погиб мужчина – снаряд попал в многоквартирный дом, добавил врио главы ДНР.

Накануне в результате обстрела Донецка погибли четырехлетняя девочка и женщина, еще несколько человек получили ранения.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в среду назвал военным преступлением передачу Вашингтоном кассетных бомб Киеву. Этот тип боеприпасов запрещен международной конвенцией, подписанной более чем 100 странами.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что организация сильно обеспокоена использованием кассетных боеприпасов киевским режимом. «Вооружения такого типа должны остаться в прошлом, не должны применяться».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»