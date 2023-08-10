Киев отчитался перед Пентагоном о применении кассетных бомб

Киев передал Пентагону первый отчет об использовании кассетных боеприпасов с данными о пораженных целях, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компетентного украинского чиновника.

Американское минобороны запросило отчет о том, как Украина расходует отправленные Штатами боеприпасы кассетного типа. Чиновник рассказал, что в документе указано не только количество использованных бомб, но и число пораженных российских целей. Эти цифры не раскрываются.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал военным преступлением отправку Вашингтоном кассетных бомб в Киев. Этот тип боеприпасов запрещен международной конвенцией, подписанной более чем 100 странами.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация сильно обеспокоена использованием кассетных боеприпасов киевским режимом. «Вооружения такого типа должны остаться в прошлом, не должны применяться».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»