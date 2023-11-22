Россия отправила гуманитарную помощь бежавшим из Карабаха армянам

Россия отправила гуманитарную помощь гражданам Армении, вынужденно покинувшим территорию Нагорного Карабаха. Груз отправили из Москвы в Ереван, сообщили в МЧС России.

«МЧС России доставит 40 тонн гуманитарного груза в Армению. В гуманитарной помощи: продукты питания, одеяла, передвижная электростанция», – говорится в сообщении.

Ведомственный самолет Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Еревана по указанию президента РФ и по поручению российского правительства.

По данным армянского правительства, 97 735 человек ушли из Нагорного Карабаха в Армению. Российские миротворцы помогали эвакуироваться мирным гражданам, раздавали продукты и воду, временно разместили на базе беженцев, обеспечив их медицинской помощью.

Ереван отказался признавать, что российские миротворцы выполнили свою миссию несмотря на то, что перемирие после эскалации было достигнуто при посредничестве россиян.

Эвакуация армян из Нагорного Карабаха началась после того, как в мае Ереван и Баку взаимно признали территориальную целостность друг друга. Армения заявила, что не претендует на нагорный Карабах и признает его территорией Азербайджана.

Москва, Наталья Рязанова

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