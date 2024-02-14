Почти три миллиона россиян решили голосовать дистанционно

Почти три миллиона россиян решили голосовать на президентских выборах вне своих избирательных участков. Столько заявлений подано за две недели, сообщили в ЦИК РФ.

«По состоянию на 14 февраля подано около двух миллионов 915 тысяч заявлений: два миллиона 175 тысяч заявлений – на участие в ДЭГ, 740 тысяч – о голосовании по месту нахождения», – говорится в сообщении комиссии.

Прием документов для участия в ДЭГ и для голосования по месту нахождения ведется с полуночи 29 января и продлится до 11 марта. Механизм дистанционного голосования используют в 29 регионах РФ, но заранее подавать заявление нужно жителям 28 областей. Москвичам этого делать не нужно.

По данным избиркома, в первые же дни приема заявлений более 545 тыс. россиян заявили о желании голосовать дистанционно и с помощью системы электронного голосования.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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