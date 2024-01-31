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Среда, 31 января 2024, 12:29 мск

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В ЦИК назвали число россиян, решивших голосовать дистанционно на выборах президента РФ

Фото: ЦИК РФ

Более 545 тысяч заявлений направили россияне для голосования на выборах президента РФ дистанционно и с помощью системы электронного голосования. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тысяч заявлений, 465 тысяч – на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится, и более 80 тысяч – голосования по месту нахождения», – уточнила председатель Центризбиркома.

«Если вы знаете, что в дни голосования будете находиться не по месту вашей прописки – найдите время (на портале Госуслуг это займет не больше пяти минут) – подайте заявление и голосуйте на любом удобном вам избирательном участке», – добавила Памфилова.

Предполагается, что прием соответствующих заявлений продолжится до 11 марта.

Выборы президента РФ пройдут 15 – 17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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