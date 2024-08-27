Глава МАГАТЭ начал осмотр Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал осмотр Курской АЭС. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность оценить состояние станции.

Гросси прибыл в Курчатов и отправился на АЭС. Главу МАГАТЭ встречали глава города Игорь Корпунков и директор станции Александр Увакин. Международный чиновник поблагодарил президента Путина за приглашение в страну для осмотра станции.

«Прежде всего хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», – сказал Гросси телеканалу «Россия 24».

Глава МАГАТЭ и специалисты начали осмотр станции, передает ТАСС.

Украинские боевики ставили целью захват Курской АЭС, но им это не удалось. После прорыва госграницы в Курской области ВСУ несколько раз били по станции. Глава МАГАТЭ объявил о планах после осмотра Курской АЭС посетить Киев и добиться, чтобы станция не была военной целью.

Курчатов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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