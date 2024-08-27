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Вторник, 27 августа 2024, 12:41 мск

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Глава МАГАТЭ начал осмотр Курской АЭС

Фото: пресс-служба Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал осмотр Курской АЭС. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность оценить состояние станции.

Гросси прибыл в Курчатов и отправился на АЭС. Главу МАГАТЭ встречали глава города Игорь Корпунков и директор станции Александр Увакин. Международный чиновник поблагодарил президента Путина за приглашение в страну для осмотра станции.

«Прежде всего хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», – сказал Гросси телеканалу «Россия 24».

Глава МАГАТЭ и специалисты начали осмотр станции, передает ТАСС.

Украинские боевики ставили целью захват Курской АЭС, но им это не удалось. После прорыва госграницы в Курской области ВСУ несколько раз били по станции. Глава МАГАТЭ объявил о планах после осмотра Курской АЭС посетить Киев и добиться, чтобы станция не была военной целью.

Курчатов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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