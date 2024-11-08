Путин заявил о формировании нового мироустройства

Совершенно новое мироустройство формируется на наших глазах, заявил президент РФ Владимир Путин. Выстраиваемый новый порядок не похож на Вестфальскую или Ялтинско-Потсдамскую системы международных отношений.

Общество сталкивается с новыми вызовами, которые одновременно позволяют четче осознать «самоценность, самобытность» и являются вестниками «кардинальных, революционных перемен». Некоторые изменения происходят прямо сейчас и современный мир совершено непредсказуем.

«Наступает момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло. Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным», – сказал президент, выступая на пленарной сессии «Валдая».

Он отметил, что на ситуацию будет влиять множество факторов, включая угрозы новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Ранее Путин заявил, что многие страны разделяют позицию России, потому что Москва «борется за создание более справедливого, многополярного устройства». Вскоре после этого в Белом доме призвали союзников не жалеть средств, чтобы сохранить влияние на миропорядок, который меняется.

Сочи, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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