Россия отправила в Афганистан 28 тонн гуманитарной помощи

Россия отправила новую партию гуманитарной помощи для жителей Афганистана. Самолет МЧС России перевез в исламскую республику 28 тонн продуктов, сообщила пресс-служба министерства.

По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова самолет Ил-76 загрузили продуктами питания и отправили в Исламскую Республику Афганистан. Это пятая партия гуманитарного груза, переданного жителям этой страны.

По данным ООН, на конец 2023 года треть жителей Афганистана не имела доступа к продовольствию и страдала от голода. При этом, организация ограничила участие российских поставщиков в закупках продовольствия для Всемирной продовольственной программы. Россия 20 лет помогала снабжать едой голодающие страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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