Российские поставщики столкнулись с ограничением доступа к тендерам на поставку товаров для Всемирной продовольственной программы ООН. Россия на протяжении 20 лет принимала участие в программе, которая помогала снабжать едой голодающие страны.

О проблемах, которые начались в этом году у компаний, поставлявших продовольствие для ВПП ООН, рассказал РБК один из сотрудничавших с организацией участников рынка. Основные сложности возникли у мукомолов. Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь. Деятельность ВВП финансируется за счет добровольных взносов доноров – правительств, организаций, корпораций и частных лиц. Среди крупнейших доноров – США, Германия и ЕС.

В последние годы российские продукты – мука, подсолнечное масло, горох – занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. При этом продовольствие из РФ стоило на 10-15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков, и это позволяло снабжать большее количество голодающих. Основными получателями российских продуктов по линии ВПП ООН исторически были наиболее гуманитарно уязвимые страны такие как Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

«Тем не менее, в последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия сильно ограничен со стороны ВПП ООН, что при дефиците бюджета этой организации может привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете», – говорит собеседник агентства.

Российские партнеры ВПП ООН сталкиваются прежде всего с ограничениями по принципу страны происхождения товара. Приглашения на некоторые тендеры поставщикам из РФ и вовсе перестали приходить, хотя поставщикам из других стран они поступают. Кроме этого, появились претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум, хотя товар во время производства и погрузки на каждом этапе проверялся инспекторами, нанятыми ВПП ООН и успешно проходил все лабораторные тесты.

Дело в том, что ряд доноров, передавая средства ВПП, включают в условия оговорку, что их средства не могут использоваться для закупок продовольствия, сделанного в России или купленного у российских компаний. Таким образом, ВПП становится заложником ситуации и инструментом в руках определенного количества доноров, которые, сводя политические счеты с РФ и зачищая рынок от конкурентов, готовы жертвовать жизнями людей в нуждающихся странах, которые недополучат продовольствие по необходимой цене.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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