«Память воды о кишечной палочке»: мифы о крещенской воде и почему она может быть опасна

Публикации за 19.01.17

Существует множество мифов о воде, которые широко используются различными пропагандистами нью-эйдж течений, включая альтернативную медицину. Многие из «магических» представлений о воде актуализируются в середине января, ближе к православному празднику Крещения. Не только сектанты, но и многие верующие уверены, что вода в канун этого праздника приобретает особые свойства, хотя это не подтверждается научными исследованиями и не имеет обоснованной научной базы.

Околорелигиозные деятели, говоря о свойства воды, используют словосочетания, вроде «энергоинформационной памяти», «структурированности», «аквакоммуникаций», отмечается в статье проекта Indicator.ru.

Одной из часто цитируемых в таких случаях работ является «Чем объясняются целительные свойства святой воды, православной молитвы и крестного знамения?» инженера-электрофизика Ангелины Малаховской. В ней автор описывает, как у воды меняются физические свойства и проявляются целительные качества при воздействии на нее различных религиозных обрядов. В числе прочего было заявлено об изменении оптических свойств, а именно о повышении оптической плотности в области 200-260 нм. Однако сотрудникам физического факультета СПбГУ не удалось подтвердить выводы Малаховской даже с использованием в сто раз более точного оборудования. Структурированность воды – извечная тема псевдонаучных статей, авторы которых не знакомы с актуальными результатами научных исследований. Между тем, уже давно было показано, что структуры, которые, по мнению некоторых, запоминают и записывают информацию, в воде живут лишь чрезвычайно короткие промежутки времени (около пикосекунды).

Еще одним распространенным мифом является некая особая конфигурация магнитного поля Земли в канун 19 января, якобы обеспечивающая воде особые свойства. На самом деле никакого специфического состояния магнитное поле Земли не принимает, ведь его источником является вращения ядра – весьма инертный процесс, который не может существенно меняться на масштабе дней. Реальное изменение магнитного поля Земли проявляется в виде движения магнитных полюсов с характерной скоростью в несколько километров в год и инверсии поля, которая происходит в среднем один раз за полмиллиона лет.

Поклонники наукообразного нью-эйджа любят объяснять особые свойства воды, ссылаясь на некие космические воздействия. Абсурдность тезисов ограничивается только количеством знакомых конкретному человеку научных терминов, отмечается в статье. Можно встретить и нейтрино, исходящие из центра Галактики, который выстроился с Солнцем и Землей в одну линию, и космические лучи, пробуждающие глубоко сидящие в литосфере электроны, и гипотезы про воздействие межпланетного пространства на биоинформационные поля воды.

Конечно, потоки частиц из космоса меняются со временем. В частности, поток солнечных нейтрино коррелирует с 11-летним циклом солнечной активности, но никак не связан с происходящим на Земле. Количество регистрируемых на поверхности планеты частиц из дальнего космоса зависит от времени намного меньше: обычные вариации составляют доли процентов и опять же не имеют никаких выраженных аномалий во время зимы в Северном полушарии.

Лишь один из мифов о крещенской воде может быть научно обоснован. Считается, что крещенская вода, и вообще освященная вода, может долго не портиться. Некоторые верующие запасаются ей на год вперед. Но связывать эти свойства воды с религиозным праздником можно, лишь из-за непонимания причин, по которым вода становится непригодной для питья. Виновником «порчи» воды являются бактерии, разлагающие невидимые невооруженным глазом частицы органических веществ, растворенных в воде.

Освященная вода или вода, взятая из источника в канун Крещения, действительно может быть чистой: если чист источник, или же в церковных ритуалах в воде присутствовало серебро или она содержалась в посеребренных емкостях. Ионы серебра, даже в небольшом количестве попадающие в воду, обладают бактерицидными свойствами и эффективно подавляют размножение бактерий. При дальнейшем хранении воды в сосудах без доступа воздуха она действительно может оставаться пригодной для питья весьма долгое время.

Но представления об особой чистоте крещенской воды или вообще воды из освященного источника могут быть опасны для здоровья. Группа австрийских исследователей в 2012 году изучала пробы воды из 21 святого источника и из 18 специальных сосудов для святой воды, находящихся в церквях Вены. Анализ воды показал, что только 14% образцов удовлетворяло санитарным нормам и было пригодно для питья. В остальных 86% образцов были обнаружены такие микроорганизмы, как Escherichia coli (кишечная палочка), Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), сальмонелла, а также бактерии рода Campylobacter. Содержание фекальных бактерий, кишечной палочки и других возбудителей превышало 60 миллионов на 1 миллилитр воды.

Подтверждение опасности слепой веры в мифы об особой чистоте воды для церковных ритуалов или воды из источников в Крещение можно найти и отчетах санитарных врачей, которые регулярно сталкиваются с массовыми заболеваниями кишечными инфекциями в дни религиозных праздников. Например, в 2010 году в Иркутске после Крещения 360 человек были госпитализированы из-за болезнетворных бактерий в «святой воде» из источника возле Михайло-Архангельского храма.

Санврачи обнаружили, что в воде превышено содержание нитратов, азота и общих колиформных бактерий. Превышение содержания хлоридов и азотной группы в два раза означает фекальное загрязнение воды. В одной из 12 отобранных проб воды выявлен антиген ротавируса, а лабораторные анализы показали наличие ротавирусной кишечной инфекции у части заболевших. Примечательно, что даже результаты анализов и заключение Роспотребнадзора не убедило РПЦ в том, что источником массового заражения на Крещение стала «святая вода». Глава пресс-службы патриарха Владимир Вигилянский (занимал этот пост до 2012 года) тогда заявил: в РПЦ не верят, что это возможно.

Москва, Алексей Усов

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