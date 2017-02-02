«Тотальный диктант-2017» назначен на 8 апреля

Публикации за 02.02.17

«Тотальный диктант-2017» состоится 8 апреля. Дату сообщила сегодня организатор и руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец на V Международной конференции Тотального диктанта в Новосибирском госуниверситете.

Автор текста диктанта 2017 года уже известен, но его имя организаторы будут держать в секрете до весенней пресс-конференции 1 марта. Текст уже написан, сейчас экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке, чтобы исключить даже возможность двояких толкований правил.

По словам Ребковец, в этом году изменится время старта «Тотального диктанта» по часовым поясам: он пройдет в 8, 11 и 14 часов мск. Изменение времени связано с тем, что в столице «Тотального диктанта», Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса, сообщается на сайте НГУ.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Идея родилась в начале 2000-х годов в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие – в 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 69 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Конференция «Тотального диктанта» проводится при поддержке фонда «Русский мир».

Новосибирск, Зоя Березина

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