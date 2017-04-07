Астрономы определили состав планеты – двойника Земли / В глубинах ее океанов может существовать жизнь

Публикации за 07.04.17

Астрономы впервые сумели определить химический состав атмосферы сопоставимой по размерам с Землей планеты GJ 1132b. Планетологи обнаружили в ее атмосфере облака из водяного пара и метана, сообщает Astronomical Journal.

В последние годы астрономам удалось обнаружить несколько планет, потенциально пригодных для жизни. Определяющими являются несколько параметров: сопоставимость с характеристиками Земли по плотности и размерам, удаление от звезды на расстояние, где вода может существовать на поверхности в жидком виде. Некоторые из них, такие как Проксима Центавра b или три планеты у звезды TRAPPIST-1, расположены относительно близко к Солнечной системе, и некоторые ученые рассматривают возможность отправки зондов к ним.

Химический состав их атмосферы ученым определить непросто из-за небольших размеров, мешающих изучению их спектра. Джон Саутворт (John Southworth) из Кильского университета (Германия) и его коллеги совершили большой шаг вперед в поисках настоящего двойника Земли, изучив химический состав атмосферы недавно открытого аналога Венеры – планеты GJ 1132b в созвездии Паруса.

Эта планета вращается вокруг красного карлика GJ 1132 на удалении от Солнца в 39 световых лет. Анализ спектра планеты и звезды показал, что GJ 1132b обладает достаточно плотной и непрозрачной атмосферой, состоящей в основном из водных паров и метана. Как считают ученые, этот двойник Венеры может на самом деле представлять собой планету-океан, почти полностью покрытую водой, подобно Европе или Энцеладу. Это хорошо объясняло бы то, почему ее воздух почти полностью состоит из водяных паров, а плотность недр гораздо ниже, чем у Земли.

Саутворт и его коллеги так же уточнили диаметр, массу и температуру GJ 1132b. Она оказалась чуть больше и горячее, чем думали ее первооткрыватели – планета тяжелее Земли в 1,63 раза и больше ее в 1,35 раза, а температура ее поверхности приближается к 326 градусам Цельсия.

Жизнь в таких условиях вряд ли существует, однако возможность ее наличия в более холодных слоях океана GJ 1132b пока нельзя исключать. Команда Саутворта планирует продолжать наблюдения за атмосферой этой «кузины» Земли при помощи «Хаббла» и ряда других мощных телескопов. Как надеются ученые, более продолжительные измерения помогут найти другие вещества в ее воздухе и понять, насколько она отличается от Земли или похожа на нашу планету.

В любом случае, как подчеркивает Саутворт, открытие подобной атмосферы – положительная новость для поиска двойника Земли. Звезды, похожие на GJ 1132, являются самыми многочисленными светилами во Вселенной, и присутствие планеты с густой и стабильной атмосферой указывает на то, что подобные «кузины» Земли – не редкость.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что астрономы из Обсерватории Конкоя пришли к выводу, что система TRAPPIST-1, вероятно, непригодна для жизни, вопреки озвученным ранее ожиданиям. Они объяснили свои выводы тем, что на звезде, вокруг которой вращается семь экзопланет, происходят мощные выбросы плазмы.

Москва, Иван Гридин

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