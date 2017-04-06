Крах надежд: система TRAPPIST-1 оказалась непригодна для жизни

Публикации за 06.04.17

Астрономы из Обсерватории Конкоя пришли к выводу, что система TRAPPIST-1, вероятно, непригодна для жизни, вопреки озвученным ранее ожиданиям. Они объяснили свои выводы тем, что на звезде, вокруг которой вращается семь экзопланет, происходят мощные выбросы плазмы, сообщает Science Alert.

Издание отмечает, что они проанализировали данные о светимости звезды, полученные космическим телескопом «Кеплер». За 80-дневный период они зафиксировали 42 вспышки высокоэнергетического излучения. Пять из них имели сразу несколько пиков интенсивности. Среднее время между этими вспышками составляло всего 28 часов.

Ученые полагают, что местные геомагнитные бури в сотни или тысячи раз сильнее тех, что фиксируются на Земле, включая Солнечный супершторм 1859 года, когда по всему миру наблюдались яркие полярные сияния. Это явление также вызвало отказ телеграфных систем в Европе и Северной Америке.

По данным специалистов, чтобы атмосфера стабилизировалась после столкновения с выбросом плазмы от TRAPPIST-1 должно пройти около 30 тысяч лет. Кроме того, сила магнитного поля экзопланет для системы должна достигать десятков и сотен Гаусс, хотя у Земли эта величина составляет 0,5 Гаусс.

Напомним, в 2016 году астрономы заявили, что им удалось обнаружить систему TRAPPIST-1, в которой находятся три экзопланеты, которые вращаются вокруг красного карлика. Эта система находится на расстояние в 39 световых лет от Солнечной системы. Небесные тела удалены друг от друга на расстояние, которое в десять раз меньше дистанции Марса от Земли.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.17

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