Ученые заявили о новой сексуальной ориентации – цифросексуалы

В самом ближайшем будущем на Земле появится еще одна сексуальная ориентация – «цифросексуалы» (digisexuals). Такие люди будут использовать электронные технологии и устройства, в том числе и роботов, а также виртуальную реальность для удовлетворения своих сексуальных потребностей. По словам автора исследования, директора Центра прикладной и профессиональной этики Университета Манитобы (Канада) Ника Маккартута, новая эра в сексе вот-вот наступит. Его научная статья опубликована в Journal of Sexual and Relationship Therapy.

Ученый пояснил, что цифровые технологии помимо новых ощущений и впечатлений привнесут в половую жизнь и целый ворох проблем. Он считает, что секс-роботы станут для многих заменой живым партнерам. Людям при этом будет сложнее строить отношения, число разводов, как и чувства вины и стыда возрастут. На сегодняшний день производство секс-роботов налажено лишь несколькими компаниями, однако в ближайшие годы ситуация может измениться кардинальным образом.

Уже сегодня обладатели очков виртуальной реальности могут смотреть «видео для взрослых» в формате 3D, а секс-игрушками уже давно можно управлять при помощи смартфонов и посредствам интернета.

Однако российский врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал в эфире НСН, что любителей электронных технологий в сексе сложно объединить в некую группу с новой ориентацией. Он напомнил, что впервые широкое распространение в публичных домах секс-куклы получили еще 10 лет назад в Англии. Стоят такие «рабыни любви» порядка 12 тыс. фунтов стерлингов. Изготовить саму куклу не так сложно и не столь дорого, как натуралистичные половые органы. Российский ученый считает, что у данного направления очень большие перспективы.

«Есть группа швейцарских конструкторов, химиков, биохимиков, которые сейчас работают над созданием искусственного женского полового органа, который будет максимально похож на человеческий», – рассказал сексолог. По оценкам Александра Полеева, в ближайшем будущем куклы-женщины для секса станут популярными у 10% населения. Прежде всего, они вызовут интерес у тех мужчин, которые хотят соития с молчаливой и покорной партнершей.

В эту целевую группу потребителей входят аутисты, мощные интроверты, люди, изменившиеся после перенесенного приступа психического заболевания, а также люди с физическими дефектами, отметил врач-сексолог. Он также пояснил, что 99% таких мужчин были бы рады отношениям с живой женщиной, но не могут этого сделать. «Если учёные создадут куклу с полностью имитированным женским половым органом, то 10% людей их купят. Из них половина будет только с ними, а ещё половина будет иногда с ними, а иногда с живыми женщинами», – считает Полеев.

Отметим, что по оценкам экспертов, к 2035 году количество роботов в мире превысит число людей. Речь идет о промышленных роботах, дронах для доставки посылок, самодвижущихся автомобилях. Также футурологи заявили о скором появлении полноценных человекоподобных роботов для секса. Эксперты увидели в этом угрозу для их владельцев.

Как писал «Новый День», эксперт в области кибербезопасности Ник Паттерсон заявил, что возникла угроза того, что хакеры устроят массовый взлом секс-кукол, чтобы приказать им убить своих владельцев. Он отметил, что современные роботы для сексуальных утех, получают все большую популярность благодаря новым возможностям, обусловленным технологиями.

Паттерсон заявил, что атака киберпреступников, направленная на новейшие секс-игрушки, куда серьезнее заурядных взломов компьютеров и мобильных телефонов. Эксперт отмечает, что доступ к секс-кукле позволит злоумышленнику передавать любые команды, вплоть до нанесения реального вреда здоровью человека или убийства. Паттерсон отмечает, что речь идет только о роботах, имеющих подключение к интернету, но их с каждым днем становится все больше.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.17

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