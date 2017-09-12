Эксперт: людей ждут массовые убийства секс-роботами

В мире сексуальных утех возникла новая опасность. Она связана с современными технологиями. По мнению эксперта в области кибербезопасности Ника Паттерсона (Nick Patterson), существует большой риск того, что хакеры устроят массовый взлом секс-кукол, чтобы приказать им убить своих владельцев. Об этом пишет The New York Post.

По его мнению, современные роботы, созданные для удовлетворения сексуальных потребностей людей, получают все большую популярность благодаря новым возможностям, обусловленным технологиями. Хотя на сегодняшний день главной опасностью большинство экспертов называют развитие искусственного интеллекта и выход его из-под контроля человека, основные риски могут исходить от хакеров, получивших контроль над хакерами.

Так, по мнению Паттерсона, атака киберпреступников, направленная на новейшие секс-игрушки, куда серьезнее заурядных взломов компьютеров и мобильных телефонов. Эксперт отмечает, что доступ к секс-кукле позволит злоумышленнику передавать любые команды, вплоть до нанесения реального вреда здоровью человека или убийства.

Паттерсон отмечает, что речь идет только о роботах, имеющих подключение к интернету, но их с каждым днем становится все больше.

Как напоминает «Лента.ру», в августе хакер сумел подобрать ключ к заблокированному минивэну. Программист оказал помощь семье канадцев. Минивэн оказался заблокирован, а автопроизводитель, как дилер не сумели воспроизвести потерянный ключ. Электронный взломщик самостоятельно изготовил его. В связи с этим сомнений, что взломать секс-робота невозможно, не остается.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.09.17

Ученые подвергают сомнениям китайский «волшебный» двигатель. / Китайские ученые создали двигатель вне законов физики. / Связисты рассказали, где на Урале живут самые говорливые, а где – молчаливые люди. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»