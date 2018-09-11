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NewDayNews.ru

Вторник, 11 сентября 2018, 17:01 мск

Новости Наука

Ученые предложили сделать из европейцев вегетарианцев ради экономии воды

Если перевести жителей всего лишь трех стран Евросоюза – Великобритании, Германии и Франции – на вегетарианскую или рыбную диету, экономия пресной воды составит 55%, так как большой объем ее уходит на мяса. Статья об исследовании опубликована в авторитетном научном журнале Nature Sustainability.

Ученые заявляют, что для сокращения объемов использования пресной воды необходимо менять и производство и потребление продуктов питания, в том числе пересматривать диету в целом. Исследователи из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии под руководством Дэви Ванхэма рассчитали водный след (расходы пресной воды на производство продуктов питания и для обеспечения жизнедеятельности людей) для крупнейших экономик Евросоюза – Германии, Франции и Великобритании.

Для этих стран анализировались доступные социо-экономические данные (пол, возраст, уровень образования и доход) жителей страны как для самых маленьких территориальных единиц, таких как муниципалитеты или районы, так и для всей страны в целом. Для начала ученые проанализировали отличия в рационе жителей разных районов страны, затем они включили в анализ социо-экономические факторы. Также авторы статьи посчитали, как изменится потребление воды при переходе на одну из трех сбалансированных диет – мясную, рыбную или вегетарианскую – составленные согласно национальным рекомендациям по диетологии.

Выяснилось, что рекордсмена по расходованию пресной воды являются французы. Ежедневно один житель Франции расходует 3861 литр. Жителям Великобритании и Германии требуется значительно меньше воды – 2 757 литров и 2 929 литров воды на человека в день. Разница объясняется тем, что французы по сравнению с жителями соседних стран, в среднем, едят больше мяса и пьют больше вина. А производство этих продуктов требует большого расхода пресной воды.

Ученые заявляют, что переход на сбалансированную мясную диету сможет сократить расход пресной воды на 11-35%, в зависимости от района, передает N+1. А переход на рыбную или вегетарианскую диету сохранил бы от 33% до 55% пресной воды, которая сейчас затрачивается на производство мясопродуктов.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 10.09.18

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