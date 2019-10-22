Ученые создали искусственное мясо с волокнистой структурой

Ученые из Гарвардского университета создали технологию выращивания искусственного мяса, которое похоже на натуральное не только вкусом, но и структурой. Произвели они его из мышечных клеток животных на пищевой желатиновой основе. Исследование опубликовано в журнале npj Science of Food.

Волокнистый характер мышечной ткани и придает мясу характерный рисунок, отчетливо проявленный практически на любом мясном срезе. Чтобы вырастить мышечные ткани, напоминающие натуральное мясо, ученым пришлось найти материал, который, с одной стороны, был бы съедобным, а с другой – чтобы из него можно было изготовить тончайшие волокна, к которым крепились бы растущие мышечные клетки. Причем это должен быть доступный материал, позволяющий производить синтетическое мясо в промышленных масштабах.

Исследователи попробовали использовать желатин, из которого с помощью погружного роторного устройства вытягивали длинные микроволокна. Полученная волокнистая масса имитировала внеклеточный матрикс натуральной мышечной ткани, который скрепляет ткань и является основой для роста клеток.

«Все, что мы знаем о строении органов и тканей для регенеративной медицины, применимо к продуктам питания: те же строительные субстраты (клетки и каркасы), те же правила построения. Это наша первая попытка воплотить в жизнь принципы инженерного проектирования масштабируемого производства для создания продуктов питания», – рассказал ведущий автор исследования профессор Кит Паркер.

Исследователи провели сравнение консистенции и механических свойств полученного продукта с мясом кролика, беконом, говяжьей вырезкой, прошутто. Пока синтетическое мясо уступает по качеству натуральному: оно не такое плотное и содержит меньше мышечных волокон, передает РИА «Новости». Но они намерены продолжать работы по созданию доступного по цене, экологически чистого мяса, для получения которого не потребуется убивать животных.

Как писал «Новый День», Вранее о создании искусственного мяса заявили японские ученые. Они признали, что получившийся продукт пока далек по своим качествам от привычной говядины, но значительный прорыв уже сделан, а проект продолжает развитие.

На выращивание искусственной говядины исследователям понадобился месяц. Однако в его составе очень мало составляющих обычного мяса. «Синтетическое мясо на основе мышечной ткани быков можно употреблять в пищу уже сейчас, несмотря на то, что продукт пока что далек от финального вида. В будущем мы улучшим технологию и сделаем искусственное мясо еще более похожим на натуральное», – уверенно заявили японские ученые, особо подчеркнув, что уже достигнутые успехи впечатляют.

Стремление создать технологию искусственного производства мяса обусловлена увеличением населения Земли и тем, что вскоре сельскохозяйственная индустрия не сможет обеспечить всех людей пищей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.10.19

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