Российские ученые вырастят конину в инкубаторе

В России разрабатывают технологию производства искусственной конины. Фарш и кусковое мясо будут получать с помощью инкубатора и биопринтера.

Над разработкой трудятся ученые из Казани. В Татарстане конина особенно ценится, так как является традиционной для татарской кухни. Культивируемое мясо в перспективе может стать более здоровой альтернативой продукции сельского хозяйства, пишут «Известия».

При создании искусственной еды будут использованы стволовые клетки животных, которые планируется выращивать в стерильной питательной среде, защищенной от вирусов и бактерий. Отечественные биологи рассчитывают впервые создать экологически чистую конину, которая не будет содержать антибиотиков и других вредных компонентов.

По существующим регламентам лошадям перестают давать лекарства за несколько дней до убоя. Однако до сих пор на прилавках появляется мясо с антибиотиками, так как некоторые производители нарушают правила изготовления.

Ожидается, что первая котлета из культивируемой конины появится уже через три года, а получение кускового мяса с помощью биопринтера будет возможно спустя пять лет. Полученные продукты питания по вкусу будут практически неотличимы от произведенных в животноводческих хозяйствах, уверяют ученые.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 13.01.20

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