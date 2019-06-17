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Понедельник, 17 июня 2019, 16:05 мск

Новости Наука

Японцы заявили о создании искусственной говядины

В Японии завершился первый этап экспериментального проекта по выращиванию искусственного мяса на основе мышечной ткани быка. Ученые признают, что получившийся продукт пока далек по своим качествам от привычной говядины, но значительный прорыв уже сделан, а проект продолжает развитие.

На выращивание искусственной говядины исследователям понадобился месяц. Однако в его составе очень мало составляющих обычного мяса. «Синтетическое мясо на основе мышечной ткани быков можно употреблять в пищу уже сейчас, несмотря на то, что продукт пока что далек от финального вида. В будущем мы улучшим технологию и сделаем искусственное мясо еще более похожим на натуральное», – уверенно заявили японские ученые, особо подчеркнув, что уже достигнутые успехи впечатляют.

Стремление создать технологию искусственного производства мяса обусловлена увеличением населения Земли и тем, что вскоре сельскохозяйственная индустрия не сможет обеспечить всех людей пищей, пишет Planet today.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 17.06.19

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