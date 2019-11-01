В Россию завезут мясо из гороха по 3 тысячи за килограмм

В российские магазины 5 ноября завезут мясо из растительных ингредиентов. По словам производителей, вкус продукта не будет отличаться от настоящего мяса животного происхождения.

Как сообщили «Ведомостям» российские ритейлеры, искусственное мясо производит американская компания Beyond Meat. На старте продукт будет продаваться в 29 торговых точках в Москве. Ожидается, что в месяц удастся реализовать около тысячи упаковок.

В основе мяса из США гороховый белок, вода, рапсовое масло. Создатели заверяют, что на вкус и вид оно не отличается от настоящего мяса животного происхождения. Упаковка из двух котлет Beyond Burger весом 227 граммов будет стоить 750 рублей.

Эксперты отмечают, что ввозная цена искусственного мяса слишком высока – 3 тысячи рублей за килограмм. Такова же стоимость премиальной говядины или ягнятины. Между тем килограмм гороха, из которого производится продукт, стоит в десятки раз меньше.

Вероятно, американское мясо будет пользоваться популярностью у веганов и вегетарианцев. До недавнего времени для них в России были только соевые аналоги мяса. В то же время альтернативное мясо не может полностью заменить продукцию животноводства из-за иной композиции аминокислот, типов жиров, а также разного содержания витаминов и минеральных веществ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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